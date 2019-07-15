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Гидрометцентр возглавил бывший начальник "Центрального телеграфа"

Прежний директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставил эту должность год назад

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Директором "Гидрометцентра России" стал глава одного из департаментов "Ростелекома" Александр Снытко, говорится на сайте учреждения.

В июне 2018 года тогдашний директор Гидрометцентра, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что оставит этот пост, так как ему исполнилось 70 лет, а это предельный возраст для этой должности. Он стал научным руководителем учреждения. С тех пор обязанности директора Гидрометцентра исполнял прежний заместитель Вильфанда Дмитрий Киктев.

Сейчас Киктев остается заместителем директора структуры, следует из информации на сайте Гидрометцентра. По данным осведомленного источника "Интерфакса", и Киктев, и Вильфанд сохранят нынешние должности. Сейчас они оба ушли в отпуск, добавил он.

Александр Снытко родился 6 сентября 1973 года в Пятигорске. Он окончил Финансовую академию при правительстве по специальности "Мировая экономика".

В 2005 году он начал работать в "Ростелекоме", где был начальником отдела стратегического развития, директором департамента развития и директором департамента инвестиций. В апреле 2014 года он возглавил "Центральный телеграф", а в сентябре 2017 года вернулся на руководящую должность в "Ростелеком".

Гидрометцентр Роман Вильфанд Ростелеком Дмитрий Киктев Александр Снытко Центральный телеграф

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