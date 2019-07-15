Подросток в Бурятии погиб из-за найденного на улице пистолета

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Бурятии подросток скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Как отмечается, двое друзей 13 и 18 лет нашли на прогулке "предмет, похожий на пистолет". Ребятам стало любопытно, и они решили изучить его устройство подробнее, для чего принесли находку в столярную мастерскую. Однако в процессе исследования ударно-спускового механизма произошел выстрел. В результате 13-летний подросток получил серьезное ранение, из-за которого скончался.

О происшедшем сообщил его старший приятель. Приехавшие полицейские задержали его на месте происшествия.