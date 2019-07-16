Сын районного депутата в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - 20-летний водитель на Toyota Mark II сбил насмерть двух пешеходов в селе Кунашак в Челябинской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ГИБДД во вторник.

Информированный источник уточнил агентству, что за рулем находился сын депутата Кунашакского районного собрания. Собеседник агентства отметил, что по словам очевидцев, машина ехала со значительным превышением скорости.

В пресс-службе управления ГИБДД сообщили, что по словам самого водителя, он экстренно затормозил, чтобы не задавить собаку, которая выбежала на дорогу. Из-за этого машину выбросило на обочину, по которой шли мужчина и женщина. Оба они погибли на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель находится под подпиской о невыезде, отметили в полиции.

В пресс-службе областной автоинспекции добавили, что автомобиль изъят для экспертизы, которая поможет восстановить обстоятельства ДТП, в том числе скорость, с которой ехала машина.