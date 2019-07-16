Власти Псковской области проверят данные о завышенных зарплатах главврачей

Губернатор также раскритиковал поликлинику, для записи в которую люди проводят ночи в очереди и ставят палатки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Администрация Псковской области проверит, почему в региональном перинатальном центре и детской стоматологической поликлинике завышены зарплаты главврачей. Также в регионе изменят порядок назначения зарплат руководителям госучреждений и привяжут эти выплаты к другим показателям.

Объявляя о проверке, губернатор Михаил Ведерников отметил, что получает меньше, чем главврач перинатального центра, у которого зарплата 130 тысяч рублей в месяц. По сведениям чиновника, сотрудники и пациенты жаловались на работу главврача, а также он рано уходит с работы - после 15:00 его трудно застать на месте.

В детской стоматологии, по словам губернатора, большинство сотрудников получают меньше 26 тысяч рублей, а главврач - почти в четыре раза больше. Ведерников напомнил о случае, когда перед входом в клинику установили палатку родители, которые вынуждены с ночи занимать очередь за номерками на запись к врачу. Этот факт он назвал вопиющим и высказал мнение, что искусственный ажиотаж в клинике возникает не только из-за нехватки персонала, но и из-за плохой организации работы.

По обоим случаям губернатор поручил провести служебные проверки.