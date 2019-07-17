46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу с отравлением в Самарской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из-за отравления трудовых мигрантов в Сызранском районе Самарской области проводится доследственная проверка, сообщает региональное СУ СКР в среду.

По данным следствия, 60 граждан Узбекистана приехали в село Кошелевка на сельхозработы, жили обособленно и готовили себе сами. 16 и 17 июля 46 мужчин попали в больницу, их состояние оценивается как небольшой и средней тяжести.

Обстоятельства их отравления выясняются.