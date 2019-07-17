Режим ЧС ввели в Туве из-за сильных дождей и повышения уровня рек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории республики в связи с обильными осадками и ростом уровня воды в реках, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в среду.

По данным Тувинского гидрометцентра, уровень воды в реках Тувы за сутки поднялся в среднем на 8 см. Больше всего - на 14 см - поднялась вода на Малом Енисее.

В настоящий момент уровень воды на Малом Енисее составляет 2 м 76 см (критический уровень - 4 м 35 см).

При этом синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди будут в течение этой недели.

В конце июня ливневые паводки начались в Иркутской области. Там в результате наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся без вести пропавшими. Были подтоплены 109 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживали 38 тысяч человек.