Пензенские спасатели поймали гулявшую на школьном дворе игуану

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Пензе спасатели поймали зеленую игуану, гулявшую на территории школьного двора, сообщили в городском зоопарке, куда передали ящерицу.

Экзотическое животное во вторник обнаружили местные жители и позвонили в пожарно-спасательный центр. Прибывшие на место специалисты нашли игуану под крыльцом школы и выманили конфетой.

Сотрудник пензенской поисково-спасательной службы Александр Мартынов выложил соцсетях с поимкой игуаны. На нем видно, что ящерица пыталась сбежать, проворно прыгнув с крыльца, однако спасателям удалось поймать ее и посадить в рюкзак.

"Игуану мы отвезли в зоопарк. Жива, здорова, по-прежнему прыткая. Убедительная просьба хозяев этой ящерки забрать ее", - написал Мартынов.