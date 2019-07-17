В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк

Это произошло в угольной шахте Анжерская-Южна

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке. Погиб один человек. Другие шахтеры подняли тело на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС.

В момент обрушения в шахте было 66 горняков. Из-за происшествия добычу не останавливали и эвакуацию не проводили, добавил представитель министерства.

Ранее о гибели комбайнера в результате обвала породы "Интерфаксу" сообщил источник в администрации шахты Анжерская-Южная.

Шахта добывает уголь марки КО (коксовый отощенный), который используется для производства металлургического кокса в качестве присадки.

Шахта была введена в эксплуатацию в 2005 году липецким металлургическим заводом "Свободный сокол". В 2013 году предприятие было признано банкротом. Шахта прекратила добычу до начала 2014 года, когда банк "Российский кредит" выкупил часть ее долгов перед областными банками и договорился о реструктуризации кредитов с федеральными. В июле 2015 года "Российский кредит" лишился лицензии, а в октябре того же года на шахте была введена процедура наблюдения. С февраля 2016 года шахта находится в конкурсном производстве.