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Вейп взорвался во рту краснодарца и повредил ему челюсть

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Электронная сигарета взорвалась в момент затяжки прямо во рту 23-летнего краснодарца.

С травмой верхней челюсти его доставили в больницу. Хирурги смогли сохранить функции челюсти пострадавшему. Сейчас его жизнь вне опасности и здоровью ничто не угрожает, отмечает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Однако взорвавшийся вейп нанес молодому человеку эстетический урон. Для его устранения необходимо будет провести пластическую операцию.

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