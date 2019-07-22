Правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало с учётом замечаний предложение распространить действие "антитабачного" закона на электронные сигареты, говорится в официальном отзыве.

Также в правительстве высказались за усиление административной ответственности предпринимателей и юридических лиц за неисполнение закона.

Кроме того, правительство одобрило введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы как обычных, так и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с их помощью.

Изменения в законопроект Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" внесли в Госдуму сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков.

В Минздраве РФ настаивают на приравнивании электронных сигарет к обычным, поскольку считают, что они стимулируют возникновение никотиновой зависимости.

В настоящее время курение сигарет запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта.