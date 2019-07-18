Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Президент России Владимир Путин на встрече с исполнительным директором Shell Бен ван Берденом Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Англо-голландский концерн Shell планирует в ближайшие пять лет открывать в России по одной новой заправке каждую неделю, заявил исполнительный директор Shell Бен ван Берден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ 5 крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие 5 лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС", - сообщил глава НК.

Сейчас розничная сеть Shell в России насчитывает более 300 АЗС.

Shell активно занимается в России маркетингом смазочных материалов, на долю компании приходится около 20% всего импорта моторных и индустриальных масел. Компания открыла в Торжке (Тверская область) завод смазочных материалов.

Другой темой, которая поднималась на встрече, стало партнерство Shell с российской "Газпром нефтью". Ван Берден заявил, что это крупнейшая инвестиция в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние 5 лет.

На долю России приходится 5,1% всей добычи нефти и жидких углеводородов мирового концерна - 32,4 млн баррелей из 639 млн барр., а также 9% производства сжиженного природного газа (СПГ) - 3 млн т СПГ из 34,3 млн т, произведенных Shell в 2018 году.