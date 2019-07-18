Поиск

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России
Президент России Владимир Путин на встрече с исполнительным директором Shell Бен ван Берденом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Англо-голландский концерн Shell планирует в ближайшие пять лет открывать в России по одной новой заправке каждую неделю, заявил исполнительный директор Shell Бен ван Берден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ 5 крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие 5 лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС", - сообщил глава НК.

Сейчас розничная сеть Shell в России насчитывает более 300 АЗС.

Shell активно занимается в России маркетингом смазочных материалов, на долю компании приходится около 20% всего импорта моторных и индустриальных масел. Компания открыла в Торжке (Тверская область) завод смазочных материалов.

Другой темой, которая поднималась на встрече, стало партнерство Shell с российской "Газпром нефтью". Ван Берден заявил, что это крупнейшая инвестиция в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние 5 лет.

На долю России приходится 5,1% всей добычи нефти и жидких углеводородов мирового концерна - 32,4 млн баррелей из 639 млн барр., а также 9% производства сжиженного природного газа (СПГ) - 3 млн т СПГ из 34,3 млн т, произведенных Shell в 2018 году.

Владимир Путин Shell

Новости

На помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделено 14 млрд рублей

В Петербурге арестовали росгвардейцев по делу о подброшенных подростку наркотиках

Дело о пытках в ярославской колонии

Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров

Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик

Депутаты предложили сделать бывших сотрудников ФСБ невыездными на пять лет

Роскомнадзор отчитался об удалении твиттером сообщения с оскорблением россиян

Дело "Нового величия"

Суд назначил прокурорскую проверку по делу "Нового величия"

Госдума разрешила россиянам следить за коровами через GPS

Госдума разрешила россиянам следить за коровами через GPS

СКР за месяц не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату в 10 тыс. рублей

СКР за месяц не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату в 10 тыс. рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');