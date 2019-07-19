Летевший в Москву "Боинг" вернулся в Сургут из-за неисправности

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг" авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Сургута в Москву, благополучно вернулся в аэропорт вылета после обнаружения неисправности, сообщили "Интерфаксу" в сургутском аэропорту.

Там отметили, что самолет успешно приземлился около 10 минут назад, а пассажиры вылетят по маршруту на другом самолете в 12:00 (10:00 по московскому времени).

В пресс-службе "ЮТэйр" агентству сообщили, что самолет, вылетевший из аСургута в 9:00 (7:00 по московскому времени) вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика кондиционирования.