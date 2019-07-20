Поиск

Замначальника УФСИН по Самарской области заподозрили в вымогательстве 520 тыс. рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Задержанный накануне первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Денис Шматов подозревается в вымогательстве денег у арестованных в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Самарской области в субботу.

Как отметили в ФСБ, Шматов был задержан с поличным при получении 520 тыс. рублей.

В пресс-службе рассказали, что, по имеющимся данным, указанная сумма вымогалась им у двух содержащихся в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора - ИФ) ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области лиц, обвиняемых по уголовному делу в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 210 УК РФ, за содействие в создании благоприятных условий их содержания.

Ранее сообщалось, что Шматов был задержан в Самаре, было возбуждено уголовное дело.

Самарская область Денис Шматов ФСИН ФСБ

Новости по теме

Новости

Калининская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после сбоя

"Коммерсантъ" сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400

Епископ Дионисий назначен первым викарием патриарха Кирилла

Путин счел неправильным "совсем завинтить" рост цен на топливо

Путин счел неправильным "совсем завинтить" рост цен на топливо

Что произошло за день: пятница, 19 июля

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

"Газпром" решил достроить газопровод "Починки-Анапа" под нужды внутреннего рынка

Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов

Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов

На начальника отдела полиции в Волгограде завели дело из-за гибели людей на Волге

Адвокат Шестуна сообщил о вызове в СКР генерала ФСБ Ивана Ткачева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');