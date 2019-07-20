Замначальника УФСИН по Самарской области заподозрили в вымогательстве 520 тыс. рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Задержанный накануне первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Денис Шматов подозревается в вымогательстве денег у арестованных в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Самарской области в субботу.

Как отметили в ФСБ, Шматов был задержан с поличным при получении 520 тыс. рублей.

В пресс-службе рассказали, что, по имеющимся данным, указанная сумма вымогалась им у двух содержащихся в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора - ИФ) ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области лиц, обвиняемых по уголовному делу в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 210 УК РФ, за содействие в создании благоприятных условий их содержания.

Ранее сообщалось, что Шматов был задержан в Самаре, было возбуждено уголовное дело.