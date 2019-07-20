Первого замначальника УФСИН по Самарской области отправили под арест

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд Самары в субботу вынес решение об аресте первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова по делу о получении взятки.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель областного управления СКР Елена Шкаева.

На сайте СКР сообщается, что уголовное дело в отношении Шматова возбуждено по статье о получении взятки в крупном размере (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, 19 июля Шматов во дворе дома в Самаре получил взятку в размере 520 тысяч рублей за содействие в улучшении бытовых условий заключенных в женской колонии №15 в Самаре. Они содержались в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.

Ранее сообщалось, что Шматов был задержан 19 июля с поличным сотрудниками ФСБ. В оперативно-розыскных мероприятиях также участвовал отдел собственной безопасности областного управления ФСИН.

Шматов служит в уголовно-исполнительной системе с 1996 года, первым заместителем начальника УФСИН России по Самарской области назначен в 2016 году.