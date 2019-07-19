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Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По информации парламентария, сотрудники правоохранительных органов задержали Шматова в Самаре при получении взятки.

Агентство пока не располагает подтверждением этой информации от правоохранительных органов, а также комментарием со стороны областного управления ФСИН.

Шматов служит в уголовно-исполнительной системе с 1996 года. В 2016 году он был назначен первым заместителем начальника УФСИН России по Самарской области, сообщается на сайте ведомства.

Самарская область Денис Шматов ФСИН

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