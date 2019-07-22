Поиск

Суд отказался передать французу ребенка, якобы похищенного женой-россиянкой

Суд отказался передать французу ребенка, якобы похищенного женой-россиянкой
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Канавинский районный суд Нижнего Новгорода отказался передать ребенка отцу, гражданину Франции. Мужчина утверждал, что ребенок был похищен матерью-россиянкой.

По данным прокуратуры Нижегородской области, жена иностранца и их ребенок имеют два гражданства - российское и французское.

Истец заявил, что его супруга похитила и незаконно удерживала в России их общего ребенка. Мужчина в суде требовал передать малыша ему. Он намеревался увезти несовершеннолетнего во Францию на постоянное место жительства.

Однако суд не обнаружил доказательств того, что женщина незаконно удерживала ребенка.

Нижний Новгород

Новости

Подделкой оказалось более четверти питьевой воды на российском рынке

Подделкой оказалось более четверти питьевой воды на российском рынке

РЖД отстранили машиниста, катавшего на локомотиве попутчика с BlaBlaCar

Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз

Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз

"Ростех" попросил на производство самолетов МС-21 еще 300 млрд рублей

"Ростех" попросил на производство самолетов МС-21 еще 300 млрд рублей
Дела о лайках и репостах

Осужденная за мемы барнаульская студентка отсудила у РФ 100 тыс. рублей

Ингушские власти издали кодекс поведения для молодежи

Житель Челябинской области умер от укуса гадюки, не получив противоядие

"Коммерсантъ" узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

"Коммерсантъ" узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июля

Авиакомпания "Победа" начала продавать туристические путевки

Авиакомпания "Победа" начала продавать туристические путевки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');