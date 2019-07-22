Суд отказался передать французу ребенка, якобы похищенного женой-россиянкой

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Канавинский районный суд Нижнего Новгорода отказался передать ребенка отцу, гражданину Франции. Мужчина утверждал, что ребенок был похищен матерью-россиянкой.

По данным прокуратуры Нижегородской области, жена иностранца и их ребенок имеют два гражданства - российское и французское.

Истец заявил, что его супруга похитила и незаконно удерживала в России их общего ребенка. Мужчина в суде требовал передать малыша ему. Он намеревался увезти несовершеннолетнего во Францию на постоянное место жительства.

Однако суд не обнаружил доказательств того, что женщина незаконно удерживала ребенка.