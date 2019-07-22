В Башкортостане мужчина убил бывшую гражданскую жену и закопал тело трактором

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Житель Башкортостана убил многодетную мать в ходе конфликта из-за алиментов.

В региональном СУ СКР сообщают, что женщина, у которой четверо несовершеннолетних детей, потребовала алименты от бывшего гражданского мужа на содержание двоих общих детей, а также пообещала лишить его родительских прав. Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую и закопал тело с помощью трактора, на котором работал.

В правоохранительные органы обратился брат 46-летней потерпевшей, который не смог с ней связаться и установить ее местонахождение.

Тело многодетной матери обнаружили закопанным в поле неподалеку от остановки общественного транспорта, к которой она направлялась.

Гражданский муж жертвы сознался в преступлении, ему предъявлено обвинение в убийстве.