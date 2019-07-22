Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.

В ведомстве сочли убедительными предоставленные Ozon доказательства того, что база данных, которая оказалась в открытом доступе, "была скомпилирована неизвестными лицами из различных источников".

Роскомнадзор отметил, что более 90% "скомпрометированных" данных являются продуктом автогенерации паролей. Как отмечается, около 30 тысяч пар "логин - пароль" оказались подлинными.

В ведомстве сообщили, что Ozon предоставила ему подробный отчёт о том, какие действия предприняты для защиты прав клиентов. Утверждается, что после обнаружения базы данных в открытом доступе специалисты компании заменили скомпрометированные пароли, о чем уведомили пользователей.

"Поскольку потока обращений клиентов Ozon в уполномоченный орган мы не зафиксировали, Роскомнадзор считает, что факт компрометации 30 тысяч клиентских аккаунтов не привёл к фактическому нарушению прав субъектов персональных данных", - отметили в ведомстве.

Ранее издание РБК обнаружило базу, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли более 450 тыс. аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon. Около сотни случайных e-mail из этой базы были проверены с помощью сервиса Email Checker, все они актуальны. Однако указанные пароли для входа в Ozon уже не подходят, говорилось в материале издания.

Роскомнадзор 11 июля направил запрос в интернет-магазин Ozon в связи с информацией об утечке персональных данных.

В свою очередь в пресс-службе Ozon тогда сообщили, что база, о которой идет речь в публикации, находится в интернете давно и уже в прошлом году была детально проверена специалистами компании. Им удалось выяснить, что она содержит данные пользователей разных сервисов, лишь небольшой процент которых - "достаточно старые данные некоторых пользователей Ozon", попавшие в сеть из-за того, что люди либо пользуются одинаковыми паролями для разных сервисов, либо их компьютеры подверглись в разное время хакерской атаке.

"Из соображений безопасности мы сразу после обнаружения файла (с базой - ИФ) сбросили пароли у тех учетных записей из списка, которые принадлежали пользователям Ozon, а также связались с владельцами аккаунтов, чтобы сообщить об утечке" - отметили в пресс-службе компании.