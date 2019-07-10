Роскомнадзор заставит Ozon объясниться за утечку данных 450 тысяч клиентов

Также ведомство внесет изменения в законодательство в сфере персональных данных

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направит запрос российскому интернет-магазину Ozon в связи с утечкой персональных данных более 450 тысяч пользователей, о которой сервис своевременно не сообщил, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

Роскомнадзор выразил обеспокоенность действиями компании в этой ситуации. В ведомстве подчеркивают, что Ozon вовремя не предупредил клиентов об утечке, чем поставил под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина.

"В свою очередь Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что адрес электронной почты и пароль дают доступ к аккаунту клиента. Это позволяет взломщикам несанкционированно получать информацию о пользователях и совершать от их имени различные действия. Такой набор личных сведений позволяет отнести их к персональным данным, считают в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве пообещали внести изменения в законодательство, согласно которым надзорный орган нужно будет обязательно оповещать об утечках данных. Изменения будут вноситься с учетом положений обновленной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Предполагается, что эти нормы расширят права пользователей на получение информации о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным.

"Люди имеют право не просто заявить о своем несогласии, но и, независимо от гражданства и места жительства, получать квалифицированную защиту от надзорного органа", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее издание РБК обнаружило базу с адресами электронной почты и паролями почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon. Около сотни случайных e-mail из этой базы были проверены с помощью сервиса Email Checker, все они актуальны. Однако указанные пароли для входа в Ozon уже не подходят, говорится в материале издания.