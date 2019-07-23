Три курсанта ФСИН Кузбасса осуждены за попытку убить однокурсницу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд в Новокузнецке на основании вердикта присяжных вынес обвинительный приговор трем курсантам ФСИН, пытавшимся убить свою однокурсницу, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

По данным ведомства, их признали виновными в покушении на убийство по предварительному сговору из корыстных побуждений и приговорили к срокам от 8,5 до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, они должны компенсировать потерпевшей моральный вред в размере 2,5 млн рублей.

По данным следствия, в июле 2017 года один из курсантов попросил однокурсницу взять в кредит 267 тыс. рублей и пообещал ей вовремя погасить долг. Зимой, не желая возвращать деньги, он подговорил однокурсников убить девушку.

Как следует из материалов дела, они обманом выманили однокурсницу из дома и проникли в ее квартиру с помощью дубликата ключа. Когда ночью девушка вернулась домой, они несколько раз ударили ее битой по голове, проломив череп, а затем стали душить форменным ремнем. Решив, что она мертва, они покинули место преступления. Однако девушка выжила, так утром в институте забеспокоились из-за ее отсутствия и стали ее искать, а обнаружив, госпитализировали.

Фигуранты дела отрицали свою вину, однако коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт, на основании которого суд приговорил их к длительным срокам лишения свободы.