После осквернения бюста Сталина в Липецке КПРФ напомнили, что он установлен незаконно

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Памятник Сталину в Липецке, который в ночь на воскресенье облили монтажной пеной, был установлен незаконно; об этом во вторник заявил врио губернатора региона Игорь Артамонов во время обсуждения инцидента на коллегии МВД.

В ночь на 21 июля бюст испачкала группа молодых людей в балаклавах. Они также написали у основания памятника "Сталин - палач народов" и привязали к двери офиса КПРФ, перед которым стоит бюст, несколько петард.

Бюст Сталина был установлен местными коммунистами в 2015 году. Администрация Липецка направляла региональному обкому КПРФ претензию о нарушении процедуры согласования, однако памятник остался на месте. Бюст уже дважды поливали розовой краской.