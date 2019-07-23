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Совет Федерации займется борьбой с домашним насилием

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации изучит вопрос о том, как усилить законодательство по борьбе с домашним насилием, и подготовит свои предложения, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

По ее словам. вице-спикеру Галине Кареловой, главе комитета по конституционному законодательству Андрею Клишасу и правовому управлению была поручено ещё раз проанализировать состояние законодательства и выяснить, каких мер защиты не хватает.

Матвиенко констатировала, что женщины продолжают становиться жертвами насилия в стране, поэтому необходимо усилить законодательство либо повысить ответственность тех, кто его нарушает.

Объективной статистики по насилию в семье на сегодняшний день не существует, отметила она.

В феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Совет Федерации Валентина Матвиенко Совфед

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