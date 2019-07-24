РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.

Раньше перевозить можно было собак, кошек, птиц и других мелких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах.

С июля 2019 по просьбам пассажиров ФПК также допустила к перевозке мелких грызунов, хищников (енотов, норок), мелких неядовитых земноводных и пресмыкающихся.

Для перевозки животного теперь нужно оформить два заявления, а не четыре, как раньше.