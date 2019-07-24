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На Кубани после нелегальных опытов усыпили больше 150 яванских макак

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На Кубани усыпили больше полутора сотен обезьян из Вьетнама, над которыми нелегально проводил опыты местный институт; об этом в среду рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.

В 2017-2019 году российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских макак - всего 300 особей стоимостью больше 8,5 млн рублей. По документам их привезли в качестве зоопарковых или цирковых животных и предоставили соответствующие ветеринарные сертификаты и разрешения Россельхознадзора.

Однако, как выяснилось, животные попали не в зоопарки, а в один из научно-исследовательских институтов Краснодарского края, где над ними ставили опыты. При этом ввоз животных для научно-исследовательских работ предполагает особую документацию.

К моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и подвержена эвтаназии.

Оставшихся в живых макак планируют отправить в зоопарки.

На компанию-импортера завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Яванский макак (или макак-крабоед) занесен в Красную книгу.

Кубань

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