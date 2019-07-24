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Путин пожелал Борису Джонсону успехов на новом посту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер подчеркнул, что интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах. Путин также пожелал Джонсону успехов "в ответственной деятельности во главе правительства".

В среду, 24 июля, королева Великобритании Елизавета II приняла Бориса Джонсона и, назначив его премьер-министром, поручила ему сформировать новое правительство.

Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон.

В 2016 году экс-мэр Лондона Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве премьер-министра Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.

После заявления Мэй об отставке Джонсон выиграл противостояние с нынешним главой МИД Великобритании Джереми Хантом и стал лидером Консервативной партии, а следовательно и премьером.

Новый премьер-министр Великобритании

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Борис Джонсон наслаждается мороженым на острове Барри, Великобритания. Июнь 2019 года.Кандидат в лидеры Консервативной партии после стрижки овец на ферме Ностерфилд, Северный Йоркшир. Июль 2019 года.Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру компании по производству колбасных изделий Heck Foods. Июль 2019 года.Борис Джонсон посещает питомник деревьев в Брейнтри. Июль 2019 года.Политик выносит чай осаждавшим его дом журналистам в Темзе. Июль 2018 года.Борис Джонсон и двуногий гуманоидный робот Wabian2 в кампусе университета Васэда в Токио, Япония. Июль 2017 года.Джонсон во время посещения завода по производству автобусов Wrightbus Chassis. Февраль 2016 года.Борис Джонсон участвует в перетягивании каната. Октябрь 2015 года.Во время игры в регби с детьми в Токио. Октябрь 2015 года.Борис Джонсон приветствует жителей Лондона на мосту Воксхолл. Ноябрь 2015 года.Британский политик во время прогулки по рынку в Иерусалиме. Ноябрь 2015 года.Мэр Лондона сажает водяные лилии в Королевском ботаническом саду Кью. Март 2015 года.Борис Джонсон застрял на передвижных тросах на высоте 45 метров, выполняя трюк перед многочисленной толпой на городском фестивале, посвященном Олимпийским играм. Август 2012 года.
Борис Джонсон наслаждается мороженым на острове Барри, Великобритания. Июнь 2019 года.
Великобритания Борис Джонсон Владимир Путин

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