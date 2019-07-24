Путин пожелал Борису Джонсону успехов на новом посту
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер подчеркнул, что интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах. Путин также пожелал Джонсону успехов "в ответственной деятельности во главе правительства".
В среду, 24 июля, королева Великобритании Елизавета II приняла Бориса Джонсона и, назначив его премьер-министром, поручила ему сформировать новое правительство.
Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон.
В 2016 году экс-мэр Лондона Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве премьер-министра Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.
После заявления Мэй об отставке Джонсон выиграл противостояние с нынешним главой МИД Великобритании Джереми Хантом и стал лидером Консервативной партии, а следовательно и премьером.