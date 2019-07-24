Что произошло за день: среда, 24 июля

Зеленский против Кличко, и уход из жизни Рутгера Хауэра

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Китай отказался участвовать в гонке вооружений и пообещал первым не применять ядерное оружие. Это закреплено в Белой книге по национальной обороне, обнародованной в среду. Также КНР не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

- В Киеве заявили, что арестованные в РФ украинские моряки скоро вернутся на родину. По словам уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой, достигнуты соответствующие договоренности. Ее российская коллега Татьяна Москалькова не подтвердила эту информацию, заявив, что ей ничего не известно о решениях на этот счет.

- У предполагаемого "вора в законе" Олега Шишканова нашлись известные друзья, которые собрались обратиться к суду с ходатайствами об изменении ему меры пресечения. По словам адвоката, в числе считающих арест Шишканова стечением обстоятельств футбольные тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин, артисты Лев Лещенко и Любовь Успенская и другие.

- Владимир Зеленский собрался уволить Виталия Кличко с должности мэра Киева. Соответствующее представление офис президента Украины направил в правительство страны.

- СКР возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома. Следствие настаивает, что несогласованные акции были устроены с целью давления на Мосгоризбирком, и усмотрело угрозу применения насилия в отношении членов избирательных комиссий. В СПЧ сочли возбуждение дела неадекватным шагом. Между тем в Москве был задержан Алексей Навальный. По словам его адвоката, за повторное нарушение правил проведения уличных акций.

- Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае закрыли после гибели детей при пожаре. Сейчас воспитанников продолжают вывозить из лагеря. Появился первый задержанный по этому делу: начальник отдела надзорной деятельности по Солнечному муниципальному району, которого подозревают в том, что он знал о нарушениях противопожарной безопасности, но ничего не предпринял.

- Умер актер Рутгер Хауэр. Легендарному исполнителю роли предводителя мятежных репликантов из "Бегущего по лезвию" было 75 лет.