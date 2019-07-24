Хабаровские власти решили закрыть лагерь "Холдоми" после гибели детей при пожаре

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети.

По ее словам, детей в настоящее время вывозят из лагеря, там находятся 11 психологов, которые помогают, в том числе в эвакуации.

На сегодняшний день в лагере в стационарных помещениях находятся 191 ребенок и 33 вожатых.

В свою очередь, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что юристы сегодня начнут готовить постановление о закрытии лагеря.

Психологи также не рекомендуют оставлять детей в лагере, так как вожатые тоже получили психологическую травму.

"Вожатые в разной степени шокового состояния. Кто-то замкнулся в себе, кто-то плачет и открыто переживает горе, кто-то откровенно говорит, что не может здесь работать", - отметил психолог на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

В настоящее время двое детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, которая была доставлена в шоковом состоянии, остается в Солнечной районной больнице и идет на поправку.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ - причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.