Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого "вора в законе" Шишканова

Предполагаемый криминальный авторитет Олег Шишканов в Басманном суде Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Более 40 друзей и одноклассников предполагаемого "вора в законе" Олега Шишканова (ныне Медведев), задержанного по обвинению в "занятии высшего положения в преступной иерархии", считают его задержание случайностью.

Его адвокат заявила в суде, что представители общественности хотят обратиться к Мосгорсуду с ходатайствами об изменении ему меры пресечения. в отношении Медведева меры пресечения. Она сообщила, что среди обратившихся известные футбольные тренеры Валерий Газаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также различные мастера спорта.

Как отметили в обращении заявители, они знают его "на протяжении многих лет как доброго, отзывчивого человека, патриота своей Родины, организатора спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни".

Произошедшее они считают случайным стечением обстоятельств, в которых разберется следствие.

15 июля Шишканов с санкции Басманного суда Москвы был арестован до 12 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", Шишканову грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

В СКР сообщали, что Олег Шишканов, известный как "Шишкан", причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Сидоровой и членов ее семьи.

Свою вину он не признает.