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В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Украинские моряки в Лефортовском районном суде
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала она в среду телеканалу "Громадське".

Адвокат украинских граждан Николай Полозов не смог прокомментировать сообщение Денисовой. "У меня такой информации нет. Я знаю, что политические переговоры ведутся, но на какой они стадии и достигнута ли какая-то уже договоренность - неизвестно", - сказал он "Интерфаксу".

Украинские моряки находятся под арестом в Москве. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения.

В середине июля в Кремле заявляли, что переговоры об обмене не ведутся, хотя в МИДе незадолго до этого утверждали обратное.

Международный трибунал ООН

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России и освободить украинских моряков. Позиция МИД России - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, поэтому РФ участвовала в слушаниях.

25 мая трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

25 июня МИД России направил в трибунал и в посольство Украины ноты с первоначальной информацией о выполнении предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Украина Людмила Денисова

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