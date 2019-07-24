В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

Украинские моряки в Лефортовском районном суде Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала она в среду телеканалу "Громадське".

Адвокат украинских граждан Николай Полозов не смог прокомментировать сообщение Денисовой. "У меня такой информации нет. Я знаю, что политические переговоры ведутся, но на какой они стадии и достигнута ли какая-то уже договоренность - неизвестно", - сказал он "Интерфаксу".

Украинские моряки находятся под арестом в Москве. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения.

В середине июля в Кремле заявляли, что переговоры об обмене не ведутся, хотя в МИДе незадолго до этого утверждали обратное.