Москалькова не подтвердила сообщения об освобождении украинских моряков

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не подтвердила слова украинской коллеги Людмилы Денисовой о договоренностях по возвращению украинских моряков.

Российский омбудсмен сказала журналистам, что Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить арест на поручительство и предложила себя как поручителя. При этом ни о каких решениях по этому вопросу самой Москальковой не известно.

Ранее Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении Россией на Украину задержанных украинских военных моряков.

"Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала она в комментарии "Громадському"