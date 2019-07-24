Москалькова не подтвердила сообщения об освобождении украинских моряков
в
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не подтвердила слова украинской коллеги Людмилы Денисовой о договоренностях по возвращению украинских моряков.
Российский омбудсмен сказала журналистам, что Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить арест на поручительство и предложила себя как поручителя. При этом ни о каких решениях по этому вопросу самой Москальковой не известно.
Ранее Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении Россией на Украину задержанных украинских военных моряков.
"Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала она в комментарии "Громадському"
Украинские моряки были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь.
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда незаконно вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, их действия в службе охарактеризовали как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. По данным ФСБ, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.
24 морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения"