Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о "дачной амнистии"

Упрощенный порядок оформления прав на дачную недвижимость продлится до 1 марта 2021 года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума на последнем заседании весенней сессии в четверг рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о возобновлении "дачной амнистии" и расширении ее действия.

Предыдущая "дачная амнистия" закончила свое действие с 1 марта 2019 года. Вопрос о необходимости продления амнистии подняли депутаты фракции "Справедливая Россия" в ходе встречи с премьер-министром перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме. На самом отчете в апреле этого года премьер поддержал необходимость продления амнистии.

После этого председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес соответствующий законопроект, где предложил установить срок до 2022 года, до которого будет действовать "дачная амнистия". Вслед за ним свой законопроект внесло и правительство, где предложило восстановить амнистию меньше, чем на год до марта 2020 года.

Профильный комитет ко второму чтению взял за основу законопроект Крашенинникова, но предложил компромиссную дату окончания "дачной амнистии" - 1 марта 2021 года. Таким образом, в случае принятия законопроекта летом этого года, действовать она будет только полтора года.

"Это решение было названо компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость", - сообщил Крашенинников журналистам.

До этой даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, сказал он.

Кроме того, во втором чтении комитет рекомендовал сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. В первом чтении предлагалось продлить до 1 марта 2022 года.

"Сейчас максимальные цены на межевание земельных участков установлены более чем в половине регионов России. К примеру, в Московской области предельная цена составляет 7000 рублей, в Свердловской - 3600 рублей. При этом рыночные цены на кадастровые работы варьируются в среднем от 10 - 20 тыс. рублей, а в Москве - более 40 тыс. рублей. Бессрочная норма позволит регионам воспользоваться ей в любое время, чтобы защитить граждан от неконтролируемого завышения цен на кадастровые работы, производимые на их участках", - отметил Крашенинников.

Без изменений ко второму чтению в тексте законопроекта предлагается оставить положения законопроекта, в соответствии с которыми срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ (СНТ) земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года. Кроме того, сохранилась норма, устанавливающая прямую обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов.

"Это касается домов, построенных до введения в действие Жилищного кодекса - то есть до 1 марта 2005 года. Причем, независимо от обращения собственников помещений в многоквартирных домах", - сказал Крашенинников.

Определение границ придомовой территории многоквартирного дома, хоть и возложено законодательством на органы власти, но не обеспечивается ими надлежащим образом. "Например, в Санкт-Петербурге только половина всех многоквартирных домов расположена на образованных земельных участках. Похожая ситуация в Екатеринбурге. В Москве из 34 221 тыс. домов, только под 1928 домами земельные участки образованы", - пояснил он.

"Неопределенность в отношении прав граждан на объекты недвижимости не позволяет защищать эти права и не дает возможность государству понимать, какие объекты кому принадлежат, "дачная амнистия" же призвана внести ясность в эти вопросы и существенно упростить для граждан процедуры оформления своих прав", - сказал Крашенинников.

Он напомнил, что "дачная амнистия" действовала на протяжении 13 лет - с 1 сентября 2006 года. За это время в упрощенном порядке граждане смогли оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи и т.д.

С 1 марта 2019 года оформление прав граждан на возведенные дома стало возможным только через суд, отметил он.