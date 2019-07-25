Жители Чукотки получат бесплатно по гигабайту в месяц

Чукотка остается единственным регионом России, куда еще не протянули оптоволоконные кабели

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство Чукотского автономного округа до 1 августа намерено подписать соглашение с Министерством цифрового развития и связи, по которому жители региона смогут получать по гигабайту бесплатного интернет-трафика в месяц. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Когда договоренность будет достигнута, чиновники вместе с операторами связи начнут вырабатывать механизм субсидирования и обеспечения абонентов бесплатным трафиком.

Присоединиться к программе операторы связи смогут по заявкам. Проект будут корректировать по мере его постепенной реализации, пообещали в пресс-службе.

"Там, где не удастся реализовать проект по прокладке оптоволокна, появится возможность за счет освободившегося спутникового ресурса и с помощью субсидирования увеличить мощность интернет-канала", - отметил губернатор Роман Копин.

В дальнейшем власти Чукотки намерены обсудить с Минсвязи вопрос о поддержке операторов в изыскании дополнительного спутникового ресурса. Это позволит повысить скорость подключения к сети в селах и районных центрах. В частности, операторам могут выделять субсидии на пользование спутниковыми каналами связи.

Вице-премьер Максим Акимов в июле в Анадыре сообщил, что правительство решило субсидировать связь на Чукотке до тех пор, пока там не проложат оптоволоконный кабель. Чукотка остается единственным регионом России, не подключенным к Единой сети электросвязи России по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Операторы связи подключают абонентов через спутник - это дорого и медленно. Подключение Чукотки к единой системе электросвязи через водный кабель включено в нацпрограмму "Цифровая экономика".

В пресс службе Минкомсвязи "Интерфаксу" подтвердили, что возможность субсидирования интернета для Чукотки прорабатывается.