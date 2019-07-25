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Единороссы подготовили поправки, регулирующие онлайн-торговлю БАДами и лекарствами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа при фракции "Единая Россия" подготовила блок поправок, регулирующих торговлю в интернете биологически активными добавками (БАД) и лекарствами в розницу, заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

"Мы подготовили блок поправок, - среди авторов, в частности, Сергей Боярский - который включает в себя регулирование так называемых "левых" сайтов по продаже лекарств", - сказал Исаев в четверг журналистам.

Он отметил, что таковыми предлагается считать "тех, кто не имеет разрешения на торговлю лекарственными аппаратами или торгует лекарствами, которые запрещены: к продаже через интернет, например, психотропными, наркосодержащими, спиртосодержащими".

"Такие сайты должны включаться в реестр запрещенных сайтов и в отношении них должны приниматься соответствующие меры", - считают авторы поправок, сказал Исаев.

"Во-вторых, мы считаем, что необходимо отрегулировать торговлю через интернет БАДами. БАДы должны продавать только те, кто официально зарегистрированы государством", - отметил первый замруководителя фракции.

Это связано с тем, что БАДы в отличие от лекарств никаких клинических испытаний проходить не должны, пояснил он.

"Третье: мы считаем, что к розничной продаже лекарств через интернет допуск должны получить лицензированные, официально зарегистрированные оптовые поставщики лекарств. Если это произойдёт, то это даст более свободный доступ к рынку нашим производителям", - сказал Исаев.

Он при этом отметил, что "данные поправки - вопрос дискуссионный".

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