Офицер Минобороны осужден за мошенничество при установлении границ шельфа РФ в Арктике

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге за мошенничество в особо крупном размере осудили начальника Управления навигации и океанографии Минобороны Сергея Травина при работе над российской заявкой в ООН на расширение границ арктического шельфа.

Помимо него Ленинградский окружной военный суд Петербурга вынес приговор начальнику океанографического отдела управления Леониду Шальнову, замначальника картографического производства ВМФ Алексею Глазко и гендиректору ООО "Управляющая компания Проминвест" Борису Савельеву.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", Травина приговорили к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением власти, на 3 года, с лишением воинского знания "капитан 1-го ранга"; Савельева приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей; Шальнова и Глазко - к 4 и 2 годам условного заключения.

Фигуранты с июня 2014 года по апрель 2015 года похитили свыше 69 млн рублей. Эти деньги выделялись по госконтракту на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

По данным СМИ, Травин входил в состав межведомственной комиссии по подготовке российской заявки, связанной с расширением границ континентального шельфа в Арктике. Он предложил провести дополнительные исследования, для которых потребовались космические снимки и ортофотопланы (съемки плана местности с воздуха - ИФ).

С этой целью заключили контракт с фирмой Савельева, которой перечислили за работу свыше 69 млн рублей из бюджета. По мнению следствия, необходимости в этом не было; кроме того, работы выполнили некачественно, и они не использовались по назначению.

Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку в деле фигурировали документы с грифом "секретно".

Еще одно дело

Ранее сообщалось, что Травин проходил по еще одному уголовному делу. В октябре 2018 года он вместе с бывшим гендиректором Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Минобороны (ОАО "ГНИНГИ") Сергеем Курсиным получили условные сроки за злоупотребление полномочиями.

Так, в 2012 году осужденные формально уволили главного бухгалтера предприятия ОАО "780 РЗ ТСК" (АО "780 Ремонтный завод технических средств кораблевождения" - ИФ), а затем вновь приняли его на работу. При этом ему были начислены выплаты при увольнении и другие платежи.

Из-за формального увольнения и последующего приема главного бухгалтера на работу Курсин и Травин нанесли ущерб ОАО "780 РЗ ТСК" на сумму 2,17 млн рублей, отмечалось в релизе объединенной пресс-службы городских судов.

Кировский районный суд Петербурга назначил Курсину и Травину одинаковое наказание: условное лишение свободы на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 год.

Однако сторона защиты обжаловала приговор.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Горсуд Петербурга переквалифицировал обвинение на более мягкое и освободил осужденных от наказания за истечением сроков давности.

Приговор был обжалован стороной защиты. Она просила апелляционную коллегию оправдать Курсина и Травина, утверждая, что вред заводу причинен не был, а в действиях фигурантов отсутствует состав преступления. Представитель потерпевшего, также просивший фигурантов оправдать, пояснил суду, что от исковых требований отказался и согласился со стороной защиты, что действия осужденных существенного вреда заводу не нанесли. Санкт-Петербургский городской суд переквалифицировал деяние на часть 1 статьи 201 УК РФ (была часть 1 той же статьи - ИФ) и назначил наказание - 6 месяцев лишения свободы. Суд освободил Курсина и Травина от наказания за истечением сроков давности.

Травин имеет государственные награды: орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственные медали Минобороны.