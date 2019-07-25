"Танцующий лес" на Куршской косе огородят забором от туристов

Люди обнимают деревья, залезают на них и вытаптывают землю вокруг корней

"Танцующий лес" на территории национального парка Куршская коса Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Руководство калининградского национального парка "Куршская коса" решило обнести забором участок "Танцующий лес", где растут искривленные сосны и по которому проходит туристический маршрут. Из-за действий туристов в парке начали гибнуть деревья, объяснил директор учреждения Анатолий Калина.

По его словам, в Танцующий лес приезжают ежедневно сотни посетителей. Они гладят и обнимают деревья и даже залезают на них, чтобы сфотографироваться, вытаптывая при этом землю вокруг корней.

"От такой горячей любви сосны стали сохнуть и умирать. Уже погибло 12 деревьев", - сказал Калина.

Самые искривленные сосны уже обнесли деревянными заборами. Теперь руководство парка хочет огородить весь туристический маршрут. Парк может сделать это своими силами, но попробует привлечь к этой работе и любителей природы.

Всех желающих Калина пригласил приезжать на 37-й километр, получить доски и построить участок изгороди "на благо уникальной природы".

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км и шириной от 400 м до 4 км, это самая длинная в мире песчаная пересыпь. На ней сформировалась экосистема. Танцующий лес занимает на полуострове участок площадью около квадратного километра.