На Куршскую косу выбросило тонны парафина

В Литве подозревают, что отходы принесло из России

Архивное фото Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На берег Куршской косы в районы Неринга выбросило тонны вещества, похожего на парафин, за 28 января волонтеры и сотрудники нацпарка собрали около 10 кубометров отходов. Об этом агентству BNS рассказала глава дирекции Национального парка Куршской косы Аушра Фесер.

Загрязнения она назвала беспрецедентным. Ранее на берег могло приносить "один-два кусочка, особенно летом", но это были единичные случаи.

Представитель самоуправления Неринги Сандра Вайшвилайте заявила, что муниципальное учреждение Неринги Paslaugos Neringai собрало около шести кубометров отходов. Работы будут продолжаться. В районе заповедника Нагляй остался участок, где парафин еще не собирали.

"Мы с дирекцией национального парка просим помощи волонтеров", - сказала Вайшвилайте.

Непонятное вещество белого цвета, похожее на парафин, было впервые замечено замечено на побережье 23 января.

"Агентство по охране окружающей среды (АООС) попросили провести моделирование распространения загрязнения. Оно показало, что это вещество могло попасть на территорию Литвы из России", - заявила агентству BNS 27 января представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштапоните.

Специалисты АООС взяли образцы найденного вещества для анализа.