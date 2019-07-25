СКР проверит информацию об избиении девочки-инвалида ее сверстницами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят доследственную проверку по появившейся в СМИ информации об избиении сверстницами девочки-инвалида на детской площадке в Электростали, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

Там отметили, что в рамках проверки будут проведены опросы.

В аппарате детского омбудсмена по Подмосковью Ксении Мишоновой сообщили, что после происшествия девочку обследовали врачи, но серьезных травм у нее не обнаружили - только ушибы. Сейчас ребенок чувствует себя нормально, его отправили с отчимом домой.

Мишонова отметила, что по предварительным данным факт избиения не подтверждается, но надо дождаться завершения проверки, которую полиция проводит по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). По ее словам, все дети, которые могли участвовать в инциденте, из благополучных семей, они отрицают свою вину и утверждают, что девочка упала во время приступа, когда они играли в казаки-разбойники.

Детский омбудсмен добавила, что по предварительным данным, женщина, которая вызвала "скорую", момента избиения не видела.