Поиск

СКР проверит информацию об избиении девочки-инвалида ее сверстницами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят доследственную проверку по появившейся в СМИ информации об избиении сверстницами девочки-инвалида на детской площадке в Электростали, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

Там отметили, что в рамках проверки будут проведены опросы.

В аппарате детского омбудсмена по Подмосковью Ксении Мишоновой сообщили, что после происшествия девочку обследовали врачи, но серьезных травм у нее не обнаружили - только ушибы. Сейчас ребенок чувствует себя нормально, его отправили с отчимом домой.

Мишонова отметила, что по предварительным данным факт избиения не подтверждается, но надо дождаться завершения проверки, которую полиция проводит по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). По ее словам, все дети, которые могли участвовать в инциденте, из благополучных семей, они отрицают свою вину и утверждают, что девочка упала во время приступа, когда они играли в казаки-разбойники.

Детский омбудсмен добавила, что по предварительным данным, женщина, которая вызвала "скорую", момента избиения не видела.

Подмосковье Электросталь

Новости

Дмитрию Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Иностранные бизнесмены заступились за арестованного по делу Baring Vostok Филипа Дельпаля

Иностранные бизнесмены заступились за арестованного по делу Baring Vostok Филипа Дельпаля

Иркутские аэропорты перестали принимать самолеты из-за лесных пожаров

"Танцующий лес" на Куршской косе огородят забором от туристов

"Танцующий лес" на Куршской косе огородят забором от туристов

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники
Конфликт России с Турцией

Путин отменил часть санкций против Турции

Большую часть Иркутской области очистили от последствий паводка

Большую часть Иркутской области очистили от последствий паводка

Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе с неубранным шасси

В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа о краже нефти акционерами

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');