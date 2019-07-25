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В центре Сочи из-за ливней обвалилось десять метров дороги

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Из-за длительных ливней в центре Сочи обрушился десятиметровый участок автодороги "Джубга-Сочи".

Глубина провала в Центральном районе Сочи - около 5 метров, уточнил источник. Разрушенный участок является частью дороги А-147, сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время в Сочи объявлен режим штормового предупреждения. Высока вероятность схода селей и подъема воды в реках до критических отметок.

Ранее сообщалось, что ливни подтопили несколько улиц в Лазаревском и Центральном районах Сочи, а также стали причиной схода селей в Барановском сельском округе.

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