Трутнев потребовал от "Росатома" план развития инфраструктуры Севморпути

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие арктического региона, на государственной комиссии по Арктике в четверг остался недоволен работой "Росатома" по Севморпути и Минприроды - по геологоразведке.

Трутнев обратил внимание на неполную программу развития инфраструктуры Северного морского пути. Он посетовал на то, что "Росатом" говорил только о темах, связанных со строительством и эксплуатацией ледоколов.

"Но "Росатом", в соответствии с решением правительства, получил функции оператора Севморпути. И он должен был, на наш взгляд, подготовить вопросы, связанные с инфраструктурой. А это и порты, и взлетно-посадочные площадки, и автомобильные/железные дороги, и связь, и безопасность. Такого видения плана развития инфраструктуры на комиссии доложено не было", сказал Трутнев.

Он обещал проинформировать руководство "Росатома", чтобы вместе с Минтрансом был подготовлен этот план в полном объёме. "Потому что мы не можем смотреть половину, а половину не смотреть", - добавил вице-премьер.

Госкомиссия по Арктике раскритиковала и министерство природных ресурсов и экологии РФ из-за неудовлетворительной работы по разведке и освоению арктических месторождений. Трутнев сказал, что есть договоренность создать рабочую группу и разработать программу.

"Потому что для того, чтобы привлекать другие средства, нужно доказывать, чего мы за счёт ГРР (геологоразведочные работы - ИФ) добиваемся, как повышается стоимость недр РФ. Это работа не очень простая, но совершенно возможная. Сделать ее можно и нужно", - подчеркнул он.

Сейчас же, по его словам, "и денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объёме, и месторождения не осваиваются".