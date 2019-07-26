Прокуратура в Приамурье пригрозила изымать детей при отказе от эвакуации при наводнении

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Прокурор Амурской области Руслан Медведев счел возможным изъятие детей у родителей, которые отказываются эвакуироваться из подтопленных районов. По его словам, родители своим отказом подвергают детей опасности.

По мнению областного прокурора, из-за чрезвычайной ситуации есть "реальная угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних". Он напомнил, что закон разрешает принудительно изымать ребенка при непосредственной угрозе его жизни или его здоровью. В данном случае подключаются органы опеки и попечительства.

В то же время прокурор посоветовал местной власти и полицейским убедить людей эвакуироваться. По его словам, после таких разговоров многие жители сел, которые ранее отказывались покидать свои дома, начали добровольно эвакуироваться вместе с детьми.

Паводок в Амурской области

По данным регионального гидрометцентра, гребень паводка переместился в сторону села Богословка. К 16:00 часам 26 июля уровень воды составил 769 см, за восемь часов вода поднялась на 73 см, затопив село. Отметка опасного явления (700 см) превышена на 73 см. Общий подъем уровня воды с 23 по 26 июля составил более трех метров. В ближайшие два дня он сохранится на отметках 850 - 900 см.

Жители Богословки покинули свое затопленное село. Оттуда эвакуировали 152 человека, из них 30 детей. Люди размещены у родственников и в пунктах временного размещения в поселке Новокиевский Увал.

Продолжается эвакуация жителей из сел Норск, Новороссийка и Угловое. Спасатели в течение дня проводили беседы с жителями Норска, отказавшихся покидать свои дома, пережидая паводок на чердаках. Сегодня из Норска на вертолетах эвакуировали еще 17 человек, из них четверо детей.

Сейчас в пункте эвакуации, расположенном в здании школы, находятся 22 человека, на чердаках домов - 68 человек. Спасатели доставили отказавшимся от эвакуации жителям чистую воду и хлеб.

В Приамурье в четверг ввели режим ЧС регионального масштаба. Нынешний паводок сравним с наводнением 2013 года, но, по оценке специалистов, будет менее длительным.