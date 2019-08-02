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Патриарх перечислил миллион рублей пострадавшим от наводнения в Амурской области

Эти средства будут распределены между монастырями, приходами и социально незащищенными гражданами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от себя лично перечислил миллион рублей в пользу пострадавших от наводнения в Приамурье. Он молится за них, сообщил сайт Московской патриархии.

"Эти деньги пойдут в помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально-незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии", - сообщила епархия.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком в бассейне рек Зея и Селемджи. Наводнение затронуло 17 районов региона. Там подтоплены 463 частных дома и 962 подворья и разрушены 212 участков автодорог общей протяженностью 230 километров.

Благовещенская епархия сформировала комиссию для организации помощи пострадавшим от наводнения приходам, монастырям и подворьям, а также социально незащищенным жителям региона.

Амурская область РПЦ патриарх Кирилл Благовещенская епархия

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