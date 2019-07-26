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Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.

13 января девушка сожгла флаг РФ с изображенным на нем гербом. Она настаивала на том, что это был не настоящий флаг, а сувенир, и свою вину не признала.

Видео, на котором девушка бросает в костер российский флаг, распространилось в местных СМИ, однако потом его удалили из общего доступа.

Суд квалифицировал действия подсудимой как надругательство над государственным флагом и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Саранск

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