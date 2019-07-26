15 врачей Минобороны добились повышения оклада по подложным документам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военные прокуроры добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей Минобороны, добившихся повышения окладов по подложным документам.

Как выяснили в Главной военной прокуратуре, 15 медработников ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" Минобороны представили в кадры подложные документы о наличии у них квалификационных категорий, на основании чего им повысили оклады. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 7,5 млн. рублей.

В СКР в отношении 12 сотрудников возбудили дела о мошенничестве, в том числе в крупном размере. В отношении остальных трех проводится доследственная проверка.