Новый паводок в Тулуне будет менее масштабным

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Наводнения, подобного тому, что произошло в иркутском Тулуне в конце июня, не будет, но повышение уровня воды в реках региона фиксируется, сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Владимир Нелюбов. Его слова приводит пресс-служба правительства Иркутской области.

Он отметил, что говорить о критической ситуации нельзя. Синоптики прогнозируют, что уровень воды в реке Ия поднимется в пределах 10,5 метра. На 14:00 (9:00 мск) 29 июля этот уровень составил 792 см при критическом уровне 700 см.

Ранее сообщалось, что силы МЧС провели эвакуацию в Тулуне и районе из-за подъема воды в реке Ия. В субботу, 27 июля, спасатели также предупреждали о новом повышении уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области из-за дождей.

Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли. Были подтоплены 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек.