Роспотребнадзор обследует иранское судно в порту Астрахани из-за кишечной болезни

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Специалисты регионального управления Роспотребнадзора исследуют иранский контейнеровоз в астраханском порту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"На борту судна 11 человек, у 10 из них признаки отравления. На судне работают специалисты Роспотребнадзора, они обследуют корабль", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на судне 12 моряков, 10 из которых обратилась за медицинской помощью.

Судно пришло в порт Астрахани под флагом Ирана.