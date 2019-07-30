Начальник угрозыска Приморья арестован на два месяца

Его заподозрили в получении 5 млн рублей взяток от знакомого бизнесмена

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Владивостока на два месяца арестовал начальника уголовного розыска ГУ МВД Приморья Андрея Миляева, сообщил представитель суда. Полицейского заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд прошел в закрытом режиме. Защита Миляева просила поместить его под домашний арест.

О задержании начальника угрозыска стало известно утром 30 июля. В Следственном комитете сообщили, что заподозрили в получении взятки в 5 млн рублей у знакомого предпринимателя, который занимался вырубкой леса в регионе.

По версии следствия, Миляев сообщил этому бизнесмену о запланированных проверках в его сфере деятельности и тем самым злоупотребил должностными полномочиями. После этого предприниматель с 2018 года выплачивал полицейскому долю от дохода с переработки древесины и в общей сложности передал ему больше 5 млн рублей.

При обыске дома у подозреваемого изъяли банковские карты и наличные в рублях и иностранной валюте на общую сумму около 1 млн рублей.