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Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение материального положения

Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение материального положения
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU -Чуть менее четверти (24%) россиян заметили, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

При этом 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% сограждан.

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.

В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% сограждан - как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.

39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% респондентов рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% опрошенных полагают, что станет хуже.

Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

ФОМ Россия

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