Правительство предложит сократить способы госзакупок с 11 до трех

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - К ноябрю правительство должно внести в Госдуму поправки в закон о госзакупках, которые сократят число способов таких закупок с одиннадцати до трех, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

По его словам, в законе оставят конкурс, аукцион и запрос котировок и уберут остальные способы, в том числе запрос предложений, двухэтапный конкурс и другие.

Сроки проведения закупок должны сократить, а правила нормирования сделать едиными для всех уровней - федерального, регионального, муниципального", - сказал Жуков. Также ожидается введение универсальной стоимостной предквалификации, то есть допуск к закупкам, свыше определенного объема только участников, имеющих успешный опыт исполнения в объеме не менее 20% от минимальной цены контракта. В правительстве считают, что так можно будет отсечь "липовые фирмы, которые ничего никогда не делали, но дают заявки по минимальной цене".

Также авторы поправок согласовали сокращение числа документов, которые приходится оформлять заказчикам. Кроме того, в правительстве предложат ввести в законодательство понятие "этап контракта", сказал первый вице-спикер.

На этапе исполнения контракта будет предусмотрен электронный документооборот, в том числе при приемке работ.

Банки, уполномоченные на открытие специальных счетов для обеспечения заявок, будут включены в список субъектов контроля и будут установлены меры административной ответственности за несоблюдение ими требований законов в сфере контрактной системы, добавил Жуков.

В поправках также будет требование, чтобы в заявке участника на участие в запросе котировок, указывался ИНН, так как он необходим для заполнения протокола средствами ЕИС.

Жуков возглавляет рабочую группу по анализу и совершенствованию процедур госзакупок. Ее сформировали в марте 2019 года по поручению Госдумы. Цель группы - способствовать выработке законодательных инициатив, которые сделают закон о госзакупках 44-ФЗ более эффективным. В апреле она подготовила 128 поправок. В результате был принят закон, упростивший закупочные процедуры.