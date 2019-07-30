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Что произошло за день: вторник, 30 июля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство обнародовало список потенциально опасных пород собак. Теперь таких домашних животных, как волкособ или питбульмастиф можно выгуливать только в наморднике и с поводком.

- Сергей Собянин прокомментировал несанкционированный митинг, который прошел в субботу. Мэр Москвы заявил, что применение силы со стороны правоохранительных органов было оправданным. Между тем в Генпрокуратуре призвали жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных акций в преддверии выборов. После субботнего митинга возбуждено три уголовных дела о насилии в отношении полицейских, а также уголовное дело о массовых беспорядках. Пока же московские суды назначили аресты 61 участнику акции, еще 161 человек был оштрафован.

- Предложение мэрии Москвы провести 3 августа митинг оппозиции на проспекте Сахарова было отклонено. Либертарианская партия, которая планирует акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, заявляет, что соглашаться на это место проведения "нет морального права". Партия предлагает три другие площадки.

- Мосгоризбирком отменил решение об отказе в регистрации Сергея Митрохина. Окружная комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации представителя "Яблока". Жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации оставили без удовлетворения.

- 31 июля вступит в силу упрощенный порядок сделок с долевым участием. При одновременном заключении сделок по отчуждению или ипотеке всеми участниками долевой собственности больше не будет нужно их заверять у нотариуса.

- Суд на Украине арестовал российский танкер. Экипаж был ранее опрошен и отпущен на свободу. Танкер подозревают в участии в прошлогоднем инциденте в Керченском проливе с задержанием украинских военных моряков.

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