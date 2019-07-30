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С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - С 31 июля в России вступит в силу упрощенный порядок заключения сделок с недвижимостью между владельцами с долевым участием.

Это позволит собственникам сэкономить время и деньги при отчуждении имущества. Так, при одновременном заключении сделок по отчуждению или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, а также договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, больше не будет нужно их заверять у нотариуса.

На 31 июня 2019 года всего в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) было зарегистрировано 2,7 млн прав физических лиц на долевую собственность в Москве, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

Москва Росреестр

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